В Новогрудке ввели плату за вход на руины замка
- 17.09.2024, 12:21
С площадки открывается красивый вид на родину Адама Мицкевича.
В Новогрудке ввели плату за вход на площадку, где сохранились руины замка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вход на территорию всегда был свободным. С нее открывается красивый вид на родину Адама Мицкевича. Теперь за любование пейзажем нужно заплатить, а ворота на территорию закрываются на замок.
Это случилось после очередных реконструкционных работ. К юбилею райцентра – в августе Новогрудок отметил 980-летие – провели консервацию чаши Новогрудского замка.
Руины находятся на возвышенности, с которой открывается живописный вид. Сейчас попасть на эту площадку можно только с 10:00 до 17:30 во все дни, кроме понедельника.
За вход на территорию замка нужно заплатить Br1. Детей до семи лет пускают бесплатно.