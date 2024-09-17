В Новогрудке ввели плату за вход на руины замка 17.09.2024, 12:21

С площадки открывается красивый вид на родину Адама Мицкевича.

В Новогрудке ввели плату за вход на площадку, где сохранились руины замка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вход на территорию всегда был свободным. С нее открывается красивый вид на родину Адама Мицкевича. Теперь за любование пейзажем нужно заплатить, а ворота на территорию закрываются на замок.

Это случилось после очередных реконструкционных работ. К юбилею райцентра – в августе Новогрудок отметил 980-летие – провели консервацию чаши Новогрудского замка.

Руины находятся на возвышенности, с которой открывается живописный вид. Сейчас попасть на эту площадку можно только с 10:00 до 17:30 во все дни, кроме понедельника.

За вход на территорию замка нужно заплатить Br1. Детей до семи лет пускают бесплатно.

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