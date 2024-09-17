Рекордная сделка: коттедж в Дроздах продан за $2,85 млн 17.09.2024, 12:32

Общая площадь составляет 432 квадратных метра.

Самый дорогой дом, проданный в августе 2024 года, обошелся покупателю в 2,85 миллиона долларов, пишет Realt.

Этот коттедж находится в первых Дроздах — в живописном микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.

Дом — двухуровневый, был построен в 2009 году. Общая площадь составляет 432 квадратных метра. На участке в 11 соток размещены беседка с зоной барбекю, терраса и встроенный гараж. А обошелся он покупателю в 2,85 миллиона долларов.

Это самый дорогой проданный дом на рынке недвижимости в Беларуси с 2021 года. В тот год была зафиксирована самая дорогая сделка стоимостью 3,35 миллиона долларов.

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