Рекордная сделка: коттедж в Дроздах продан за $2,85 млн
- 17.09.2024, 12:32
Общая площадь составляет 432 квадратных метра.
Самый дорогой дом, проданный в августе 2024 года, обошелся покупателю в 2,85 миллиона долларов, пишет Realt.
Этот коттедж находится в первых Дроздах — в живописном микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.
Дом — двухуровневый, был построен в 2009 году. Общая площадь составляет 432 квадратных метра. На участке в 11 соток размещены беседка с зоной барбекю, терраса и встроенный гараж. А обошелся он покупателю в 2,85 миллиона долларов.
Это самый дорогой проданный дом на рынке недвижимости в Беларуси с 2021 года. В тот год была зафиксирована самая дорогая сделка стоимостью 3,35 миллиона долларов.