закрыть
17 сентября 2024, вторник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рекордная сделка: коттедж в Дроздах продан за $2,85 млн

  • 17.09.2024, 12:32
Рекордная сделка: коттедж в Дроздах продан за $2,85 млн

Общая площадь составляет 432 квадратных метра.

Самый дорогой дом, проданный в августе 2024 года, обошелся покупателю в 2,85 миллиона долларов, пишет Realt.

Этот коттедж находится в первых Дроздах — в живописном микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.

Дом — двухуровневый, был построен в 2009 году. Общая площадь составляет 432 квадратных метра. На участке в 11 соток размещены беседка с зоной барбекю, терраса и встроенный гараж. А обошелся он покупателю в 2,85 миллиона долларов.

Это самый дорогой проданный дом на рынке недвижимости в Беларуси с 2021 года. В тот год была зафиксирована самая дорогая сделка стоимостью 3,35 миллиона долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов