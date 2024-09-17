«Очередной неожиданный удар» 1 17.09.2024, 12:41

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ВСУ креативят в Курской области РФ.

Основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV, как действуют ВСУ на Курщине и почему численное преимущество врага на этом направлении не определяющий фактор.

«С точки зрения численного преимущества, она работала бы, если бы была постоянная линия обороны, на которой были построены какие-то укрепления и тому подобное. Там укрепления есть, но их очень мало. То есть враг просто не способен это сделать быстро, ему нужны месяцы для того, чтобы их строить», — прокомментировал Нарожный.

По его словам, важную роль играет украинская маневренность:

«Мы очень хорошо умеем таким образом работать. Где-то в каком-то месте мы ударили, получили, скажем, мощный ответ от врага, пробуем в другом месте. Если там пробили [оборону], то это означает, что мы зашли в тыл и уничтожаем подразделения врага. Поэтому в этом конкретном случае численное преимущество не работает, пока нет очень устойчивой линии соприкосновения, на которой мы стоим уже месяцами; когда враг знает очень хорошо географию, построил какие-то укрепления».

Именно так, напомнил Нарожный, сейчас действуют ВСУ, развивая новое направление на западе Курской области:

«Ту же группировку, которая находится в Глушковском районе, Вооруженные силы Украины предпринимают попытки обойти с другого направления. Опять делают очередной неожиданный удар, где у врага нет мощных подразделений; для того, чтобы развить новое направление, для того, чтобы врагу надо было отвечать, оттягивать с других направлений более-менее мощные подразделения, чтобы останавливать очередное наступление ВСУ».

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