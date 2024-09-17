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В Барановичах подросток сбежал от матери к отцу, та пошла в суд

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  • 17.09.2024, 12:46
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В Барановичах подросток сбежал от матери к отцу, та пошла в суд

С кем в итоге оставили ребенка.

В Барановичах 14-летний подросток сбежал от матери, которая растила его всю жизнь, к отцу. Родителям пришлось решать конфликт в суде. Оказалось, что у каждого своя правда о том, что происходило в семье. Во время разбирательства поинтересовались и мнением самого ребенка. Чем закончилась ситуация и что стало решающим фактором? «Зеркало» рассказало подробности по опубликованному решению суда.

Снежана и Леонид (все имена вымышлены) никогда не были женаты, но у них есть общий сын Антон, родившийся в 2009 году. Мальчик жил с матерью, а отец выплачивал алименты. Все, казалось, шло своим чередом, но осенью 2023 года произошло событие, перевернувшее привычный уклад семьи.

13 октября Антон, не объясняя причин, пропустил занятия в школе, а потом так и не пришел домой. Вместо этого он отправился ночевать к отцу. Назавтра мальчик вернулся в свою квартиру, но лишь затем, чтобы собрать вещи. «Я ухожу жить к папе», — заявил он матери.

Отец охотно принял ребенка. Женщина настаивала на возвращении сына, но решить вопрос мирно родителям не удалось — ни один не хотел идти навстречу другому. В итоге Снежана подала иск в суд, а Леонид ответил встречным иском. Оба настаивали, чтобы Антона оставили жить у них. А мужчина также потребовал освободить его от алиментов и обязать теперь их платить мать мальчика.

На суде оба родителя рассказали каждый свою версию истории семейных отношений — и эти версии оказались очень разными.

«Настраивает сына против меня»

Снежана рассказала, что Леонид долгое время почти не общался с сыном, но с некоторых пор стал пытаться активно участвовать в его жизни, проводить с ним время. Женщина, по ее словам, не мешала — думала, сыну полезно побыть с папой.

Однако со временем, говорила Снежана, она стала замечать, что после общения с отцом Антон становился замкнутым и вел себя с ней агрессивно. После того как он сбежал из дома и поселился у отца, Леонид, по словам женщины, не давал ей общаться с ребенком и настраивал мальчика против нее. В итоге тот стал избегать встреч с ней и бабушкой.

Сам же Леонид, по словам Снежаны, ведет себя с ней агрессивно и позволяет себе оскорблять ее в присутствии ребенка.

Женщина уверяла, что все прежние годы она сама растила и воспитывала мальчика, создавала ему уют и комфорт, обеспечивала всем необходимым. Ее работа и график позволяют полноценно заботиться о ребенке и дальше, а в ее квартире у сына есть отдельная комната, созданы все условия для жизни и учебы. По ее мнению, она способна обеспечить сыну лучший уход и воспитание, поэтому проживание с ней больше соответствует интересам ребенка.

На стороне Снежаны выступила ее мать, которая сказала, что та заботится о сыне и является хорошей мамой, а вот Леонид «никогда не занимался воспитанием ребенка». Правда, суд счел это мнением заинтересованного лица и не поверил женщине.

«Выпивает и водит мужчин»

Леонид же рассказывал совсем другое. По его словам, он всегда общался с сыном, поддерживал теплые отношения и участвовал в его воспитании. Тот часто гостил и ночевал у него в выходные и на каникулах.

13 октября 2023-го, по словам Леонида, сын пришел к нему и сказал, что пьяная мать выгнала его из дома и обругала матом. Поэтому он оставил мальчика у себя, чего тот и хотел.

Более того, мужчина утверждал, что подобные инциденты случались и раньше. Якобы Снежана нередко приходила домой пьяной, иногда приводила мужчин и употребляла с ними алкоголь, а порой оставляла ребенка одного дома на ночь. Правда, ни он, ни другие участники процесса не представили никаких доказательств этих слов.

Сейчас, подчеркнул Леонид, сын хочет жить только с ним, для него созданы все условия, обстановка в доме благоприятная и с его новой женой Антон отлично ладит. А в это время мать продолжает получать алименты, но никак не помогает содержать ребенка.

Квартира, в которой жил Леонид и где поселил сына, принадлежала его новой супруге Виктории. Женщина выступила в суде и рассказала, что она совсем не против пасынка, у нее с ним сложились теплые, доброжелательные отношения, а отец уделяет много внимания его воспитанию.

«Я во всем их поддерживаю. Ребенок искренне желает проживать с отцом», — сказала женщина.

Старые обиды

Чтобы разобраться в ситуации, суд назначил психологическое обследование мальчика. Оно показало, что Антон сильно привязан к обоим родителям. Но именно папу он считает самым важным и значимым человеком, способным поддержать в трудную минуту.

Специалисты отметили, что в семье отца подросток чувствует себя комфортно и спокойно. При этом ссоры родителей сильно бьют по нему, мальчик втянут в конфликт, и оба родителя пытаются влиять на его мнение.

Интересно, что о мачехе ребенок отзывался очень тепло, охарактеризовав их отношения как отличные.

«Она очень хорошая, помогает мне. Мы обсуждаем все, что происходит в семье», — сказал Антон.

А вот отношения с мамой, похоже, были не такими гладкими. Психологи заметили, что для подростка они были осложнены «обостренными воспоминаниями о прошлом и детскими обидами».

Сам Антон заявил, что хочет жить с папой, но продолжать общаться и с мамой тоже.

Решил свою судьбу

Суду предстояло сделать непростой выбор. Проверки показали, что и у мамы, и у папы для Алексея созданы нормальные условия. Оба родителя имели положительные характеристики, не были судимы и не состояли ни на наркологическом, ни на других учетах. Школа, где учится Антон, подтвердила, что и мама, и папа интересуются успеваемостью и поведением сына, выполняют рекомендации педагогов.

В итоге судья решил, что Антон будет жить с отцом. Главную роль сыграло желание самого подростка — по закону мнение детей старше 10 лет обязательно учитывается при таких спорах. Кроме того, таким же было и мнение отдела по образованию — там решили, что проживание с папой больше соответствует интересам ребенка.

Суд также постановил, что теперь не Леонид должен платить Снежане алименты на ребенка, а наоборот. Женщину обязали ежемесячно переводить отцу мальчика 25% всех своих доходов, но не меньше половины прожиточного минимума.

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