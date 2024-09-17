Названы три эффективных продукта для здоровья суставов 17.09.2024, 12:56

4,074

Защитят от воспаления.

Хирург из Нового Орлеана Ник Паппас поделился тремя любимыми перекусами для уменьшения воспаления суставов - черника утром, грецкие орехи на обед и темный шоколад на ночь.

Хотя воспаление является нормальной реакцией на болезнь или травму, хроническое воспаление вредно. Оно может повредить здоровые ткани и связано с диабетом, болезнями сердца и раком, пишет New York Post. Папас отметил, что уменьшение воспаления может потенциально означать избежание операции.

Черника

Этот суперпродукт содержит больше антиоксидантов, чем другие фрукты и овощи, сказал Паппас. «Каждое утро я съедаю горсть черники», - поделился он.

Этот антиоксидантный заряд отлично подходит для здоровья сердца, а высокое содержание клетчатки в чернике способствует пищеварению. Исследования также показали, что черника может ускорить сжигание жира во время тренировок.

Грецкие орехи

Чтобы получать жирные кислоты омега-3, известные противовоспалительными свойствами, Паппас съедает горсть грецких орехов в обед.

Полезно для тела и разума, исследователи из Национального института старения обнаружили, что употребление грецких орехов может помочь улучшить память у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Эти орехи также полезны для мужчин, поскольку исследования связывают употребление грецких орехов с улучшением качества спермы.

Темный шоколад

Папас заканчивает свой день на сладкой ноте. «Я съедаю три небольших кусочка 70% темного шоколада вечером после ужина для противовоспалительного эффекта флаванолов, а также для повышения чувства сытости», - рассказал он.

Кроме того, было показано, что несколько кусочков высококачественного темного шоколада приводят к расслабленному, более спокойному сну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com