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Названы три эффективных продукта для здоровья суставов

  • 17.09.2024, 12:56
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Названы три эффективных продукта для здоровья суставов

Защитят от воспаления.

Хирург из Нового Орлеана Ник Паппас поделился тремя любимыми перекусами для уменьшения воспаления суставов - черника утром, грецкие орехи на обед и темный шоколад на ночь.

Хотя воспаление является нормальной реакцией на болезнь или травму, хроническое воспаление вредно. Оно может повредить здоровые ткани и связано с диабетом, болезнями сердца и раком, пишет New York Post. Папас отметил, что уменьшение воспаления может потенциально означать избежание операции.

Черника

Этот суперпродукт содержит больше антиоксидантов, чем другие фрукты и овощи, сказал Паппас. «Каждое утро я съедаю горсть черники», - поделился он.

Этот антиоксидантный заряд отлично подходит для здоровья сердца, а высокое содержание клетчатки в чернике способствует пищеварению. Исследования также показали, что черника может ускорить сжигание жира во время тренировок.

Грецкие орехи

Чтобы получать жирные кислоты омега-3, известные  противовоспалительными свойствами, Паппас съедает горсть грецких орехов в обед.

Полезно для тела и разума, исследователи из Национального института старения обнаружили, что употребление грецких орехов может помочь улучшить память у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Эти орехи также полезны для мужчин, поскольку исследования связывают употребление грецких орехов с улучшением качества спермы.

Темный шоколад

Папас заканчивает свой день на сладкой ноте. «Я съедаю три небольших кусочка 70% темного шоколада вечером после ужина для противовоспалительного эффекта флаванолов, а также для повышения  чувства сытости», - рассказал он.

Кроме того, было показано, что несколько кусочков высококачественного темного шоколада приводят к расслабленному, более спокойному сну. 

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