Названы три эффективных продукта для здоровья суставов
- 17.09.2024, 12:56
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Защитят от воспаления.
Хирург из Нового Орлеана Ник Паппас поделился тремя любимыми перекусами для уменьшения воспаления суставов - черника утром, грецкие орехи на обед и темный шоколад на ночь.
Хотя воспаление является нормальной реакцией на болезнь или травму, хроническое воспаление вредно. Оно может повредить здоровые ткани и связано с диабетом, болезнями сердца и раком, пишет New York Post. Папас отметил, что уменьшение воспаления может потенциально означать избежание операции.
Черника
Этот суперпродукт содержит больше антиоксидантов, чем другие фрукты и овощи, сказал Паппас. «Каждое утро я съедаю горсть черники», - поделился он.
Этот антиоксидантный заряд отлично подходит для здоровья сердца, а высокое содержание клетчатки в чернике способствует пищеварению. Исследования также показали, что черника может ускорить сжигание жира во время тренировок.
Грецкие орехи
Чтобы получать жирные кислоты омега-3, известные противовоспалительными свойствами, Паппас съедает горсть грецких орехов в обед.
Полезно для тела и разума, исследователи из Национального института старения обнаружили, что употребление грецких орехов может помочь улучшить память у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Эти орехи также полезны для мужчин, поскольку исследования связывают употребление грецких орехов с улучшением качества спермы.
Темный шоколад
Папас заканчивает свой день на сладкой ноте. «Я съедаю три небольших кусочка 70% темного шоколада вечером после ужина для противовоспалительного эффекта флаванолов, а также для повышения чувства сытости», - рассказал он.
Кроме того, было показано, что несколько кусочков высококачественного темного шоколада приводят к расслабленному, более спокойному сну.