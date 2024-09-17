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Скрытый план победы

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  • Виктор Андрусив
  • 17.09.2024, 12:55
  • 2,452
Скрытый план победы

Почему украинцам не стоит вестись на «мирные планы».

Мы часто обсуждаем, как выглядит украинская победа, но редко она выглядит у россиян. Понятно, что любое решение, по которому Украина остается независимой, является для них поражением.

Поэтому возникает вопрос: почему они говорят о готовности остановиться по линии фронта? Это ведь никакая не победа для них.

Конечно, это можно рассматривать как временное решение. Но в условиях санкций и потерь, понесенных российской армией, им потребуется лет 10 на восстановление. Разумеется, что расчет на другое.

И это другое – расчет на гражданскую войну в Украине. Вера в то, что у нас какая-то революция постоянно удивляла меня своим постоянством у россиян. Они реально масштабно вбрасываются в эту тему.

Даже здесь куча ботов пытается раздуть ненависть к власти и раскатать протесты.

Это выглядит довольно глупо, на фоне ненависти украинцев к россиянам. Да, к власти миллион вопросов, но ничто сейчас не объединяет украинцев больше чем желание, чтобы побольше россиян умерло.

Но это не выглядит так абсурдно, если речь будет идти о мирном соглашении с потерей территорий. Очевидно, что это расколет общество и приведет к внутреннему противостоянию.

Поэтому россияне, предлагая зафиксировать линию, на самом деле не готовы к миру – это просто расчет на внутренний кризис, который и должен привести их к желаемой победе.

Это, к сожалению, еще раз доказывает, что подобные мирные планы на сегодня всего лишь являются дополнительными попытками нас уничтожить.

Виктор Андрусив, Telegram

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