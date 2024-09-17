В Беларуси запретили подсолнечное масло известной российской торговой марки

В Беларуси запретили подсолнечное масло известной российской торговой марки7
- 17.09.2024, 13:09
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Может представлять опасность, даже если сроки годности в норме.
Белорусский Госстандарт выявил нарушения в качестве подсолнечного масла нерафинированного первого сорта, производимого российской компанией ОАО «ЭФКО» под торговой маркой «Слобода». Специалисты обнаружили, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза в отношении безопасности.
Анализ показал, что перекисное число превышает допустимые нормы, составляя 14 моль при разрешенном значении не более 10 моль. Это означает, что масло может быстро портиться и терять свои полезные свойства, даже если сроки годности в норме. Таким образом, продукт может представлять опасность для потребления.
В связи с этим с 23 сентября ввоз нерафинированного подсолнечного масла «Слобода» в Беларусь запрещен, а его продажа на территории страны также приостановлена. Продукция, уже поступившая в продажу, будет изъята из реализации.