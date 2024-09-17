Белорусам получить шенген будет еще сложнее? 17.09.2024, 13:31

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Сколько нужно денег, чтобы съездить в Европу.

Вчера утро в чатах белорусов, где обсуждают визовые вопросы, началось с паники. Люди писали, что теперь в посольство Германии нужно будет предоставить не просто выписку о наличии денег на счету. Потребуются документы, которые подтверждают, что деньги были на вашем счету последние полгода.

На самом деле ничего нового в этом нет, говорит Анастасия Лысоковская, главная редактор проекта visaflow.live.

- Выписка всегда была важным документом для подачи на шенген любой страны. Просто какие-то страны требуют только справку о валидном остатке на счету, а другие хотят, чтобы вы показали движение средств по счету за последние 3-6 месяцев, — говорит Анастасия.

Что это значит для обычного туриста? Не получится просто положить накопленные деньги на карту незадолго до подачи на визу. Консулу нужно показать, что у вас есть стабильная зарплата, которую вы стабильно получаете и так же стабильно тратите.

- Самые строгие страны сейчас — Испания, Греция, Германия, Венгрия. Они просят оригиналы выписок с движением по счету за 3-6 месяцев, — говорит Анастасия.

Особые требования есть и у Италии. Если вы уже получали итальянскую визу и подаётесь повторно, у вас вообще могут попросить доказать, что вы уже бывали в стране и расплачивались там картой.

А сколько денег вообще нужно иметь на счёте, чтобы повысить шансы на получение визы? Визовые консультанты советуют иметь сумму не меньше 2 тыс. евро. А если, к примеру, вы делаете визу в Испанию, пусть на счету лежит 3-4 тыс. евро, советуют эксперты visaflow.

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