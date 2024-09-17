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Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный летающий объект

  • 17.09.2024, 13:52
Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный летающий объект

Были подняты истребители НАТО.

Во вторник, около 9 часов утра, Воздушные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края, сообщила агентству (LETA) пресс-служба Министерства обороны.

Для осмотра данного региона в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы в Лиелварде. В латвийском воздушном пространстве подозрительных объектов обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись на место своей дислокации.

О произошедшем были проинформированы руководители самоуправлений Латгальского планировочного региона.

Журналистам не удалось выяснить, известно ли армии дальнейшее местонахождение объекта.

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