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О тайной задаче Путина.

  • Аббас Галлямов
  • 17.09.2024, 14:00
О тайной задаче Путина.

Последние два с половиной года стали для главы Кремля эпохой сплошных разочарований.

Помимо необходимости напугать Украину и Запад своим решительным настроем, ядерные испытания нужны Путину для решения ещё одной - не менее важной, хотя и, в отличие от первой, - совершенно тайной задачи. Российскому президенту необходимо самому понять: а вообще оно у него есть - это ядерное оружие, - или это такая же фикция как, например, танки «Армата» или, там, укрепрубежи в Курской области.

Последние два с половиной года стали для Путина эпохой сплошных разочарований - выяснилось, что чудо-оружия либо вообще не существует, либо оно совсем не такое чудесное, как ему обещали; чудо-богатыри тоже звёзд с неба не хватают - ни десантники, ни спецназовцы, ни кадыровцы победы так и не обеспечили. Генералы ему, конечно, рапортуют, что в отличие от всего этого ядерное оружие совсем в другом состоянии - оно новенькое, смазанное и наготове, а не старое, ржавое и разворованное, - но это ж дураком надо быть, чтобы после всего случившегося генералам верить.

Так что ядерные учения - они не только для Украины и Запада, они - и для самого Путина.

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