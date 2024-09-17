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Под Лидой спилили живую 300-летнюю сосну, которая претендовала на статус памятника природы

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  • 17.09.2024, 14:10
  • 5,570
Под Лидой спилили живую 300-летнюю сосну, которая претендовала на статус памятника природы

Дерево было живое и здоровое.

В Лидском районе спилили дерево, которое недавно рекомендовали признать памятником природы.

Вместо 300-летней сосны на кладбище деревни Новоселки-2 Лидского района остался только пень. Об этом в соцсетях сообщил орнитолог Сергей Шокало, заметил «Зеленый портал». Если судить по пню, дерево было живое и здоровое.

По словам Шокало, дерево не имело признаков ослабления. Однако сосну спилили весной этого года, как и другие вековые сосны, которые росли поблизости.

Окружность ствола спиленной сосны составляла 412 см, ее точный возраст — 300 лет.

Кстати, в 2020-м дерево рекомендовали взять под охрану в статусе ботанического памятника природы Беларуси.

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