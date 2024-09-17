Трамп заявил, что «прекрасно поладит» с РФ и Китаем 8 17.09.2024, 14:16

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И не смог ответить, враги ли они.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы на выборах ему удастся найти общий язык как с Россией, так и с Китаем.

В интервью блогеру и криптовалютчику Фаруку Сармаду, опубликованному на платформе Х (Twitter) 17 сентября, Дональд Трамп заявил, что «прекрасно поладит» с обеими странами.

«Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией», — заверил Трамп.

Также кандидат в президенты США подчеркнул, что хочет завершения российско-украинской войны «как можно скорее». Также Трамп выразил желание, чтобы «Россия урегулировала эту ситуацию».

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