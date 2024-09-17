Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования

Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования1
- 17.09.2024, 14:22
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«Парламент» одобрил поправки в закон.
В ближайшее время белорусы, претендующие на получение пособия по безработице, могут столкнуться с новыми требованиями. «Палата представителей» одобрила соответствующие поправки в законодательство по вопросам занятости населения на осенней сессии, которая стартовала 17 сентября.
Согласно пресс-службе «палатки», после вступления в силу нового законодательства получение пособия по безработице будет сопряжено с дополнительными условиями, размер пособия станет фиксированным, а период нахождения безработных на учете в органах по труду, занятости и социальной защите будет сокращен.
На данный момент размер пособия, назначаемого органами по труду, занятости и социальной защите, зависит от продолжительности безработицы и количества обращений за пособием. Размер пособия варьируется от 28 до 80 рублей в месяц.