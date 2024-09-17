Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования 1 17.09.2024, 14:22

2,398

«Парламент» одобрил поправки в закон.

В ближайшее время белорусы, претендующие на получение пособия по безработице, могут столкнуться с новыми требованиями. «Палата представителей» одобрила соответствующие поправки в законодательство по вопросам занятости населения на осенней сессии, которая стартовала 17 сентября.

Согласно пресс-службе «палатки», после вступления в силу нового законодательства получение пособия по безработице будет сопряжено с дополнительными условиями, размер пособия станет фиксированным, а период нахождения безработных на учете в органах по труду, занятости и социальной защите будет сокращен.

На данный момент размер пособия, назначаемого органами по труду, занятости и социальной защите, зависит от продолжительности безработицы и количества обращений за пособием. Размер пособия варьируется от 28 до 80 рублей в месяц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com