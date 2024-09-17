«Кто в этом виноват, Саша?» 1 17.09.2024, 14:39

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Белорусы прокомментировали шокирующую информацию о нашей стране от ЦРУ.

Центральное разведывательное управление США опубликовало отчеты по демографической ситуации в мире по состоянию на 2024 год. Так Беларусь по уровню смертности оказалась на 10-м месте – с показателем 13,3 смертей на тысячу человек.

Что касается рейтинга по уровню рождаемости, то наша страна оказалась в самом конце – на 210 месте из 228. Ее показатель – 8,3 родившихся на тысячу человек.

Видео об этом в TikTok Charter97.org собрало множество комментариев. Приводим некоторые из них:

«Минск, Первомайский район. В школе еле собрали один 1-ый класс. 10-го нет вообще!»

«Многие знакомые многодетные семьи просят картошку, чтобы было что кушать. Живут они очень бедно».

«В Беларуси нет никакой нормальной помощи, если ты многодетная семья без связей в исполкоме».

«Когда я учился в школе, то было по три класса. Прошло 10 лет — один класс собрать не могут».

«Самим бы прокормиться, а тут еще дети...».

«Яркий пример — Орша.Такими темпами убывания, наш город скоро не будет 100-тысячником. А ведь совсем недавно было 140 тысяч».

«Это демографическая катастрофа! Кто в этом виноват, Саша?».

«Так все уезжают из Беларуси. Зарплаты копеечные».

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