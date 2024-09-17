«Кто в этом виноват, Саша?»1
- 17.09.2024, 14:39
- 5,650
Белорусы прокомментировали шокирующую информацию о нашей стране от ЦРУ.
Центральное разведывательное управление США опубликовало отчеты по демографической ситуации в мире по состоянию на 2024 год. Так Беларусь по уровню смертности оказалась на 10-м месте – с показателем 13,3 смертей на тысячу человек.
Что касается рейтинга по уровню рождаемости, то наша страна оказалась в самом конце – на 210 месте из 228. Ее показатель – 8,3 родившихся на тысячу человек.
Видео об этом в TikTok Charter97.org собрало множество комментариев. Приводим некоторые из них:
@charter97.org Беларусь в конце мирового рейтинга по рождаемости #рождаемость #беларусь #рейтинг #цру #статистика #новости #население ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Минск, Первомайский район. В школе еле собрали один 1-ый класс. 10-го нет вообще!»
«Многие знакомые многодетные семьи просят картошку, чтобы было что кушать. Живут они очень бедно».
«В Беларуси нет никакой нормальной помощи, если ты многодетная семья без связей в исполкоме».
«Когда я учился в школе, то было по три класса. Прошло 10 лет — один класс собрать не могут».
«Самим бы прокормиться, а тут еще дети...».
«Яркий пример — Орша.Такими темпами убывания, наш город скоро не будет 100-тысячником. А ведь совсем недавно было 140 тысяч».
«Это демографическая катастрофа! Кто в этом виноват, Саша?».
«Так все уезжают из Беларуси. Зарплаты копеечные».