В затопленной Польше эвакуируют пациентов больниц по воздуху 17.09.2024, 14:44

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Спасены 35 пациентов.

В польском городе Пачкув Ниского повета Опольского воеводства эвакуировали 35 пациентов из лечебно-профилактического учреждения по воздуху.

Об этом сообщило RMF24.

35 пациентов эвакуировали воздухом из лечебно-профилактического учреждения в Пачкуве, ведь медицинский персонал из-за ситуации с наводнением не вышел на работу.

Как рассказал журналистами директор районной больницы в Нисе, пациенты, которых эвакуировали – пожилые люди, которые нуждаются в уходе. Поэтому было принято соответствующее решение об эвакуации.

Он отметил, что проблема с кадрами в основном связана с наводнением, поскольку персонал не может добраться до работы.

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