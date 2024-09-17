Пес выбежал на поле в Слуцке и стал главной звездой матча 2 17.09.2024, 14:45

1,364

«Переиграл обе команды».

В прошлую пятницу солигорский «Шахтер» и «Слуцк» катали весьма унылую безголевую ничью, пока на поле не появился он. Несколько минут футболисты не могли прогнать увлеченную дворнягу, которая раз за разом уходила от защитников и, кажется, с легкостью открыла бы счет, если бы ей дали мяч. Забавный эпизод стал вирусным в интернете. Болельщики шутят, что появление собаки — с отрывом самый яркий момент тура, пишет onliner.by.

«На замену» пес выбежал в районе 63-й минуты. Подобные случаи не то чтобы большая редкость в футболе, но обычно проблему удается решить быстрее, в то время как матч в Слуцке был прерван более чем на две минуты.

За отведенное ему время на поле пес, которого комментатор начал ласково называть «Барбоскин», ловко ушел от защитника «Слуцка» Алексея Семенова и обманным маневром оставил не у дел нападающего Никиту Мельникова. В какой-то момент по шуму на трибуне стало даже очевидно, что четвероногий реально заставил болельщиков проснуться и сопереживать своим забегам.

Стоит отметить, что за вирусность отрывка в TikTok ответственен и телекомментатор, который заметно оживился и весьма забавно комментировал приключения пса.

В итоге прогнать собаку с поля удалось только вратарю Слуцка Илье Брановцу. Игра продолжилась, но, к сожалению, так и закончилась безголевой ничьей. На послематчевом интервью то ли в шутку, то ли всерьез Брановец обвинил в этом как раз собаку.

— Она сбила нас. Мы владели инициативой. Во втором тайме «Шахтер» ничего не создал, а мы забрали мяч, атаковали, хорошо взаимодействовали, но эта пауза сделала концовку матча более вялой, — прокомментировал голкипер.

Реакция же пользователей TikTok в основном осталась положительной. От «переиграл обе команды» и «это было интереснее, чем матч», до «респект комментатору» и «молодцы, что никто не ударил и не обидел» — такие отзывы можно найти под роликом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com