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Пес выбежал на поле в Слуцке и стал главной звездой матча

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  • 17.09.2024, 14:45
  • 1,364
Пес выбежал на поле в Слуцке и стал главной звездой матча

«Переиграл обе команды».

В прошлую пятницу солигорский «Шахтер» и «Слуцк» катали весьма унылую безголевую ничью, пока на поле не появился он. Несколько минут футболисты не могли прогнать увлеченную дворнягу, которая раз за разом уходила от защитников и, кажется, с легкостью открыла бы счет, если бы ей дали мяч. Забавный эпизод стал вирусным в интернете. Болельщики шутят, что появление собаки — с отрывом самый яркий момент тура, пишет onliner.by.

@liuda1105

♬ Yes You Can - Ronald

«На замену» пес выбежал в районе 63-й минуты. Подобные случаи не то чтобы большая редкость в футболе, но обычно проблему удается решить быстрее, в то время как матч в Слуцке был прерван более чем на две минуты.

За отведенное ему время на поле пес, которого комментатор начал ласково называть «Барбоскин», ловко ушел от защитника «Слуцка» Алексея Семенова и обманным маневром оставил не у дел нападающего Никиту Мельникова. В какой-то момент по шуму на трибуне стало даже очевидно, что четвероногий реально заставил болельщиков проснуться и сопереживать своим забегам.

Стоит отметить, что за вирусность отрывка в TikTok ответственен и телекомментатор, который заметно оживился и весьма забавно комментировал приключения пса.

В итоге прогнать собаку с поля удалось только вратарю Слуцка Илье Брановцу. Игра продолжилась, но, к сожалению, так и закончилась безголевой ничьей. На послематчевом интервью то ли в шутку, то ли всерьез Брановец обвинил в этом как раз собаку.

— Она сбила нас. Мы владели инициативой. Во втором тайме «Шахтер» ничего не создал, а мы забрали мяч, атаковали, хорошо взаимодействовали, но эта пауза сделала концовку матча более вялой, — прокомментировал голкипер.

Реакция же пользователей TikTok в основном осталась положительной. От «переиграл обе команды» и «это было интереснее, чем матч», до «респект комментатору» и «молодцы, что никто не ударил и не обидел» — такие отзывы можно найти под роликом.

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