В Лунинце мужчина покончил с собой после допроса в ОБЭП 17.09.2024, 15:00

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Он в гараже наложил на себя руки.

Тракториста одной из строительных организаций нашли повешенным в собственном гараже.

Как сообщил «Медиа-Полесью» источник, мужчину на предприятии уличили в краже топлива. В содеянном он сознался и готов был компенсировать стоимость похищенного.

Однако об инциденте сообщили «куда надо». Работника вызвали на допрос в ОБЭП Лунинецкого РОВД.

Было ли возбуждено уголовное дело, неизвестно. Но домой мужчина не вернулся. В гараже он наложил на себя руки.

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