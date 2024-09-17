В Лунинце мужчина покончил с собой после допроса в ОБЭП
- 17.09.2024, 15:00
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Он в гараже наложил на себя руки.
Тракториста одной из строительных организаций нашли повешенным в собственном гараже.
Как сообщил «Медиа-Полесью» источник, мужчину на предприятии уличили в краже топлива. В содеянном он сознался и готов был компенсировать стоимость похищенного.
Однако об инциденте сообщили «куда надо». Работника вызвали на допрос в ОБЭП Лунинецкого РОВД.
Было ли возбуждено уголовное дело, неизвестно. Но домой мужчина не вернулся. В гараже он наложил на себя руки.