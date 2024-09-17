Житель Щучина пытался расплатиться «цублями» 1 17.09.2024, 15:18

А потом и поменять их на валюту.

В Щучине мужчина по просьбе знакомой пытался обменять купюру в 500 «цублёў». Выяснилось, что надоумила его на это знакомая, на женщину завели уголовное дело, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

36-летняя женщина обзавелась сувенирной банкнотой, напоминающей 500 белорусских рублей. Как сообщили в милиции, она «недавно завладела» купюрой, точно знала, что банкнота ненастоящая, но решила ее разменять на реальные деньги.

Заняться этим белоруска попросила 46-летнего знакомого и сначала отправила его в аптеку. Но там отказались принимать такую крупную «банкноту» из-за отсутствия сдачи.

Тогда женщина послала своего компаньона в банк. Уже там кассирша заметила ненастоящую купюру и отказала в размене, а потом сообщила в милицию.

«В итоге сотрудники Щучинского РОВД задержали пытавшихся реализовать сувенирную пятисотку. Оказалось, что мужчина не знал, что денежный знак ненастоящий. В отношении обманувшей его женщины возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“», — сообщили в УВД.

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