Лига Чемпионов возвращается в новом формате 1 17.09.2024, 15:20

Что нужно знать об обновленном турнире.

17 сентября стартует Лига Чемпионов УЕФА. Турнир впервые пройдет в обновленном формате, пишет УНИАН.

Так, главным отличием обновленного турнира является то, что теперь Лига Чемпионов фактически не имеет группового этапа. Поскольку привычные всем группы отменили. Теперь каждая команда-участница должна сыграть восемь игр с разными соперниками - четыре дома и четыре на выезде. Результаты фиксируются в общей группе из всех 36 команд, где и определяются конечные участники раунда плей-офф.

Так, 8 первых команд рейтинга попадают напрямую в 1/8. Зато команды, занявшие с 9 по 24 строчку - выходят в раунд на выбывание, где поборются в двухматчевом формате за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Еще один важный момент - отныне команды из Лиги Чемпионов не могут попасть в Лигу Европы, как это было раньше. Все команды, занявшие с 24 по 36 место покидают еврокубковый сезон.

Одной из причин, почему ввели новый формат Лиги Чемпионов заключается в том, что самих матчей теперь станет больше - если раньше в течение сезона проходило 125 поединков, то сейчас это количество выросло до 189. Кроме того, увеличится количество матчей «топовых» команд. Если раньше они чаще встречались на этапе плей-офф, то сейчас уже на начальном этапе тот же «ПСЖ» сыграет и с «Баварией» и с «Манчестер Сити».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com