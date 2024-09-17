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В российской армии разгорается очередной скандал

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  • 17.09.2024, 15:54
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В российской армии разгорается очередной скандал

Z-военкор бьет тревогу из-за массовой гибели дефицитных специалистов.

В России набирает обороты скандал вокруг отправки в «мясные штурмы» редких специалистов, таких как связисты и операторы дронов.

Российские командиры массово направляют дефицитных специалистов на передовую в так называемые «мясные штурмы», несмотря на их малочисленность и ключевую роль в армии. Операторов и разработчиков беспилотников бросают в бой без должной подготовки, однако Москва продолжает настаивать на наступлениях, игнорируя потери.

На передовую отправляют даже тех, кто не имеет боевого опыта — инженеров и создателей БПЛА, включая раненых и инвалидов. Людей с конструкторских бюро перебрасывают в пехоту, не давая им необходимой подготовки, что ведет к высоким потерям среди этих кадров.

Эту проблему в своем телеграм-канале осветил российский военкор и инструктор Святослав Голиков. По его словам, ситуация затрагивает всю армию РФ.

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