Какой будет погода на неделе 17.09.2024, 15:56

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Прогноз на 18-20 сентября.

18 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем в южных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

Ночью малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по югу страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами в северных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью от слабого до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, по северу республики местами воздух будет охлаждаться до +6..+8°С, максимальная днем +23..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19-20 сентября погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность.

19 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +21..+26°С.

20 сентября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+26°С.

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