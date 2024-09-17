«Если меня соседка отблагодарила небольшой суммой денег, то тоже бежать налог платить?» 12 17.09.2024, 16:05

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Белорусы возмущены новым налогом, который планируют ввести.

На днях стало известно, что Минэкономики Беларуси работает над вопросом включения чаевых в общий доход официанта, чтобы обложить их подоходным налогом.

Видео об этом в TikTok Charter97.org собрало множество комментариев. Приводим некоторые из них:

«Чаевые - это личные деньги клиента, а не бизнесдоход. Клиенты платят чаевые по желанию, это их личные деньги, которые они решают отдать напрямую сотруднику».

«Залезут в карман всем. Интересно, как они будут считать».

«А если я помогла соседке и она меня отблагодарила небольшой суммой денег, то тоже бежать платить налоги?»

«Пусть себя за безделье налогами обложат».

«Да не может быть... Это же просто безумие! Надо налог на карманные деньги ввести».

«Теперь чаевые будут давать криптовалютой».

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