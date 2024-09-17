Антипутинский обряд3
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 17.09.2024, 16:11
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Габышева боятся пускать на Нарву.
После публикации о том, что Владимир Путин мог в Тыве и Монголии встречаться с шаманами, становится ясно, почему в августовский большой обмен не вошел якутский шаман Александр Габышев.
Получается, что Кремль боится его отдавать. А непонятно, какие ритуалы Габышев может совершить, находясь на воле. Конечно, Путин в курсе, что чем дальше от тебя шаман, тем меньше его магическая сила воздействия, но оказавшись в Европе, Александр Габышев, теоретически, может приехать в Нарву и рядом с российской границей провести свой антипутинский обряд.
А вот этого никак нельзя допустить.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»