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Антипутинский обряд

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  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 17.09.2024, 16:11
  • 3,494
Антипутинский обряд

Габышева боятся пускать на Нарву.

После публикации о том, что Владимир Путин мог в Тыве и Монголии встречаться с шаманами, становится ясно, почему в августовский большой обмен не вошел якутский шаман Александр Габышев.

Получается, что Кремль боится его отдавать. А непонятно, какие ритуалы Габышев может совершить, находясь на воле. Конечно, Путин в курсе, что чем дальше от тебя шаман, тем меньше его магическая сила воздействия, но оказавшись в Европе, Александр Габышев, теоретически, может приехать в Нарву и рядом с российской границей провести свой антипутинский обряд.

А вот этого никак нельзя допустить.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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