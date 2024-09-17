В Беларуси приняли изменения по алкогольному рынку

В Беларуси приняли изменения по алкогольному рынку4
- 17.09.2024, 16:43
Вырастет производство фруктово-ягодного вина.
В Беларуси пересмотрели квоты на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции на 2024 год. В результате лимиты на производство фруктово-ягодных вин увеличили с 5,183 до 5,407 млн декалитров (то есть почти до прошлогоднего уровня).
Также немного увеличили разрешенный объем производства игристых вин, коньяка и бренди. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Вместе с тем квоты на плодовые крепленые марочные вина уменьшили с 2,5 до 2,4 млн дал. Это же произошло с виски, ромом и другими крепкими спиртными напитками. Также в два раза уменьшили максимальный размер для производства винного виноградного кулера — с 200 тыс. декалитров до 100 тыс.