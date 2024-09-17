закрыть
17 сентября 2024, вторник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси приняли изменения по алкогольному рынку

4
  • 17.09.2024, 16:43
В Беларуси приняли изменения по алкогольному рынку

Вырастет производство фруктово-ягодного вина.

В Беларуси пересмотрели квоты на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции на 2024 год. В результате лимиты на производство фруктово-ягодных вин увеличили с 5,183 до 5,407 млн декалитров (то есть почти до прошлогоднего уровня).

Также немного увеличили разрешенный объем производства игристых вин, коньяка и бренди. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Вместе с тем квоты на плодовые крепленые марочные вина уменьшили с 2,5 до 2,4 млн дал. Это же произошло с виски, ромом и другими крепкими спиртными напитками. Также в два раза уменьшили максимальный размер для производства винного виноградного кулера — с 200 тыс. декалитров до 100 тыс.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов