Военный эксперт: «Сюжет» Курской операции ВСУ требует продолжения на других территориях РФ 1 17.09.2024, 16:46

Украинские бойцы начали прорыв в Глушковском районе.

Россия хочет нарастить свою группировку в Курской области до 70 тысяч военных, чтобы попытаться купировать продвижение Вооруженных сил Украины, в том числе в новой локации в Глушковском районе.

Об этом FREEДОМ сказал украинский военный обозреватель Денис Попович.

- Но мы начали прорыв в Глушковском районе, и сейчас мы достаточно углубились уже на территорию Российской Федерации в этом направлении — на несколько километров. И уже, в общем-то, можем <…> рассечь эту территорию, которая еще не была занята — между речкой Сейм и государственной границей — на две части и продвинуться уже непосредственно с другого направления к речке Сейм. Еще и ударить по флангу — клину, который пытался продвинуться 10 сентября. Там сейчас для россиян ситуация достаточно сложная. Может быть окружение, причем в нескольких местах. И, безусловно, они будут вынуждены там наращивать свою группировку для того, чтобы остановить наше продвижение, — прокомментировал эксперт.

В то же время он не исключает, что Силы обороны Украины рано или поздно продолжат операции на территории РФ, и не только в Курской области.

«Пока мы реагируем на контрнаступление российской армии в Курской области, то есть это — заход в Курской области на новые локации — продиктовано именно этими соображениями… Я не исключаю, что будет какое-то продолжение на других территориях России: Брянская, Белгородская области. Этого требует, скажем так, «сюжет» всей этой истории. Однако, прорыв в Глушковском районе тоже часть сюжета, поэтому очень важно продолжение Курской операции Вооруженных сил Украины», — прокомментировал Попович.

Военный обозреватель также отметил, что заход ВСУ в Курскую область — историческое событие: первое вторжение иностранной армии на территорию России со времен Второй мировой войны. Скрыть от граждан РФ происходящее российские власти не могут — лишь пытаются сгладить эффект.

- Создавая новую нормальность из серии типа стихийного бедствия, пожара, наводнения, которое само по себе схлынет, поэтому, «дорогие россияне, не вмешивайтесь в работу компетентных органов, мы без вас разберемся». Но скрыть это невозможно, потому что это подхватили уже не только в России, это стало объектом пристального внимания по всему миру… Слом всех скреп и всех «красных линий». И мы видим достаточно вялую реакцию. Контрнаступление контрнаступлением, но, в принципе, исходя из того, как себя позиционировала Российская Федерация до начала широкомасштабного вторжения в Украину, в общем-то, можно было ожидать куда более резкой реакции на действия Вооруженных сил Украины», — считает эксперт.

Комментируя действия армии РФ в Курской области, он отметил, что пока она не применяет там с той же активностью, как в Украине, тактику выжженной земли. Одна из причин — война на Курщине носит маневренный характер. Но корректируемые авиабомбы (КАБы) уже летят на российские населенные пункты.

- Само по себе контрнаступление российской армии не сопровождалось активным воздействием КАБов. Они пытались действовать бронированными группами с использованием групп воздушно-десантных войск. Но тактика выжженной земли с использованием корректируемых авиационных бомб уже начала проявляться и в отношении собственных населенных пунктов. Это говорит о том, что, в общем-то, никакого набора вариантов для наступления, для того, чтобы отбивать свою территорию, у них нет. Все то же самое, что мы видим на Донбассе. КАБы, артиллерия, огнеметы, попытка использовать численное превосходство. Таким образом они будут поступать на своей территории. Боже, помоги местным жителям. Их ожидает ровно то, что сейчас происходит на Донбассе, — заключил Денис Попович.

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