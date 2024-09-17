Минобороны РФ продолжает лихорадить 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

17.09.2024, 16:53

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Раскрытие таких подробностей бросает тень на байки, которыми травят россиян.

СК возбудил уголовку в отношении офицеров — начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Оба подозреваются во взяточничестве. Цена вопроса — 11 млн рублей.

Силовики сообщают, что Зорин и Популовский сквозь пальцы принимали товары в рамках госконтрактов с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности».

Параллельно главное оборонное ведомство страны внезапно обнаружило пропажу одного миллиарда рублей при строительстве центра управления связи. В рамках дела задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его компания занимается проектированием и строительством мелких, средних и крупных объектов электроэнергетики. По данным следствия, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с иными неустановленными лицами вывел в теневой оборот более 993 млн рублей — фиктивные операции проводились под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг по контракту с ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». Сейчас подозреваемый задержан.

И Зорин, и Популовский, и Безруков отправятся за решетку по одной статье, но однозначно останутся попавшими под большую чистку Белоусова, которую затеял новый министр обороны. Сейчас глава МО РФ параллельно разбирается (и на том сколачивает собственную репутацию) с другими фактами преступлений, но уже в зоне боевых действий. Белоусов решил создать прецедент на истории двух опытных операторов дронов с позывными «Эрнест» и «Гудвин» 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа, которых буквально отправили на смерть.

Кроме коррупции, долгие годы разраставшейся под руководством Шойгу, в российской армии произошел расцвет наркоторговли. И раскрытие таких грязных подробностей бросает тень на байки, которыми травят россиян с телевизора — оказывается, не украинские бойцы страдают от запрещенных веществ, а российские. И пока что в этих наркотических схемах долю имеет каждый, для кого деньги не пахнут. Однако что новый министр обороны своими зачистками обозначает собственный путь, отличающийся от пути Шойгу.

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