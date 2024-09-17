Цены на авиабилеты в России взлетели до 22-летнего максимума 1 17.09.2024, 17:14

2,446

Сыграло несколько факторов.

С начала 2024 года цены на авиабилеты в Россию выросли на 28,4%. Этот показатель рекордный с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, средняя стоимость перелета в экономклассе в России в расчете на 1 000 км пути в августе составляла $86,5 (7 912,64 руб). Такая цена рекордна за все время ведения статистики, отмечает The Moscow Times.

До этого резкий рост цен на авиаперелеты в России наблюдался в начале года. Тогда цены поднялись на 34-42% в годовом выражении.

Глава Минтранса России Роман Старовойт со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы сообщал, что авиабилеты за полгода подорожали на 20%, а средняя цена билета составила $100 (9150 руб).

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это расходы авиакомпании на поддержку лётной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также, в целом, рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», – заявил Старовойт.

Росавиация считает, что годовой пассажиропоток в 2024 году снизится до 98 млн человек, в 2023 году авиаперевозками воспользовались 105 млн пассажиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com