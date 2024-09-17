Где и как сейчас белорусам получить шенгенскую визу? 3 17.09.2024, 17:23

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Варианты есть.

Телеграм-канал «Визовый крот» подробно рассказал, где и как белорусам сейчас получить шенгенскую визу:

- Венгрия. С 15 июня 2023 года запись и подача туристов только через визовый центр. Говорят, «окошки» в само ВЦ редко, но появляются. Возможна запись по письму в консульство (если есть приглашение родственников из Венгрии или Швейцарии, либо от деловых партнёров). Результаты уже не так радуют - под поездку, полгода и изредка больше.

Подать документы на визу в Швейцарию можно и напрямую в Москве. Мест там всегда было в достатке. Но оплата 90 евро + услуги ВЦ + дорога и так далее. Иначе придется обращаться в ВЦ Венгрии.

Греция: даты в ВЦ появляются относительно стабильно. Самый быстрый и в меру дешевый способ получить визу. Греки предсказуемы, всем визы ставят на срок заявленной поездки. Сейчас количество отказов снизилось.

Германия: запись через электронную почту на очень много месяцев вперёд (на год).

Испания (ВЦ Москва и Минск): даты выбрасывают относительно часто. Но «боты» их хватают как пирожки. Сроки рассмотрения приходят в относительную норму - примерно три недели от подачи в Минске.

Последние новости не могут не радовать: туристы делятся полученными визами на 3 и 6 месяцев. Да и об отказах стали реже сообщать.

Италия: очередь из желающих попасть в ВЦ огромна! Помним: при наличии близких родственников или делового приглашения из Италии, можно обратиться напрямую в посольство.

Словакия/Португалия: документы принимают не только через ВЦ, но и напрямую в консульство. Важно: словаки требуют приглашение со словацкой стороны, заверенное в полиции. Это же правило касается португальской визы.

Франция: дат в свободном доступе нет. При наличии родственников во Франции можно обращаться в посольство, запись назначат относительно быстро. Приглашение примут даже от руки.

Результат - полгода, реже - год, два.

Польша. С сентября 2023-го года на сцену шенгенских виз вышли поляки. Записаться самому сложно, и по факту от отказа до - «под поездку».

Румыния и Болгария. Их роль совсем незаметная. И интереса к ним особого нет.

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