Морские силы Украины уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя

Морские силы Украины уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя1
- 17.09.2024, 17:27
- 2,570
Ликвидированы тонны боеприпасов.
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Как сообщил Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины:
- По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.
Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сотрудничали с подразделениями других составляющих Сил обороны. Они продолжают уничтожать врага.