Морские силы Украины уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя 1 17.09.2024, 17:27

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Ликвидированы тонны боеприпасов.

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Как сообщил Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины:

- По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сотрудничали с подразделениями других составляющих Сил обороны. Они продолжают уничтожать врага.

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