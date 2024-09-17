БГУИР опять сменил декана ФКСиС 2 17.09.2024, 17:45

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Уже в третий раз за четыре года.

Новым деканом факультета компьютерных систем и сетей (ФКСиС) в БГУИР стал Николай Ульянов. Такая информация появилась на сайте университета. Внимание на публикацию обратил devby.io.

Также о смене декана изданию рассказал один из студентов БГУИР. По его словам, Николай Ульянов «приступил к работе в должности декана с 16 сентября». Прежним деканом ФКСиС был Сергей Нестеренков, который работал в этой должности с февраля 2022 года.

Hовый декан ФКСиС Николай Ульянов до этого не был связан с БГУИР. Ранее он работал в должности декана механического факультета Могилевского университета пищевых и химических технологий.

За последние четыре года БГУИР уже третий раз меняет декана ФКСиС.

Осенью 2020 года из университета уволилась декан ФКСиС Марина Лукашевич. Она отказалась подписывать приказ об отчислении студентов своего факультета и написала заявление по собственному желанию.

После ухода Лукашевич новым деканом ФКСиС была назначена Наталья Боброва. Но в начале 2022 года с ней не продлили контракт.

В пресс-службе БГУИР тогда сообщили, что Наталья Боброва «перестала занимать должность декана ФКСиС в связи с истечением срока действия контракта и пенсионным возрастом, однако остается работать в университете».

В феврале 2022 года деканом ФКСиС стал кандидат технических наук, доцент Сергей Нестеренков. До этого он работал на кафедре программного обеспечения информационных технологий ФКСиС и читал курсы по управлению проектами в сфере информационных технологий. Теперь сменили и Нестеренкова.

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