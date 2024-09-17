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Бутан накопил биткоинов на $750 млн за счет экологичного майнинга

  • 17.09.2024, 18:09
Бутан накопил биткоинов на $750 млн за счет экологичного майнинга

Королевство стало одним из крупнейших держателей криптовалюты на государственных кошельках.

Королевство Бутан накопило более чем $750 млн в биткоинах, сообщила аналитическая платформа Arkham Intelligence. Страна заняла четвертое место по размеру государственных накоплений криптовалюты.

Горная страна, расположенная в Гималаях между Индией и Китаем, с площадью около 38 тыс. кв. км и населением менее 800 тыс. человек вслед за Сальвадором сделала майнинг и накопление биткоина частью государственной политики. Криптовалюта королевства хранится на кошельке госкомпании Druk Holding & Investments.

«В отличие от большинства правительств, биткоины Бутана поступают не от конфискации активов правоохранительными органами, а от майнинга, объемы которого резко выросли с начала 2023 года», — говорится в сообщении Arkham.

К настоящему моменту Бутан построил несколько центров по добыче биткоинов. Строительством одного из ЦОДов в Бутане занимался майнер Bitdeer. В 2023 году компания заявила, что совместно с правительством Бутана привлечет $500 млн в проект по строительству платформы для экологичного майнинга мощностью 100 МВт.

В 2023 году Bitdeer вышла на биржу NASDAQ через SPAC-сделку, ее акции торгуются под тикером BTDR. Компания владеет одним из крупнейших центров добычи криптовалют в Техасе.

Bitdeer возглавляет Джихан Ву, бывший руководитель производителя оборудования для майнинга Bitmain. В конце мая Tether инвестировала в Bitdeer $100 млн путем закрытого выпуска акций. Месяцем ранее в Bitdeer сообщили, что майнер работает над увеличением мощностей для добычи криптовалют в Бутане до 600 МВт в 2025 году.

Druk Holding & Investments рассматривает сферы цифровых активов и майнинга как одни из основных направлений для вложения средств.

«Инвестиционная стратегия фонда направлена на установление связи между энергетикой и вычислительной техникой и будущей глобальной экономикой. Эти инвестиции, ориентированные на будущее, диверсифицируют текущий портфель и проложат новые экономические пути, ведущие к экономике науки, технологий и инноваций», — говорится на сайте госкомпании.

По данным на сентябрь, на кошельках Druk Holding & Investments хранится около 13 тыс. BTC. Это в два с лишним раза больше, чем у Сальвадора. На конец августа на балансе криптокошелька, где хранится «цифровое золото» Сальвадора, было 5851 BTC.

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