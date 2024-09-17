Умер карикатурист Олег Попов 1 17.09.2024, 18:08

1,462

Олег Попов

Он долгое время работал в журнале «Вожык» и в «Народной газете».

Умер карикатурист Олег Попов. Он долгое время работал в журнале «Вожык» и в «Народной газете». О смерти художника сообщили знакомые в соцсетях.

Олег Попов родился в 1955 году. Он занимался карикатурой 45 лет. Первый его рисунок появился в многотиражной газете «Оптик» завода имени Вавилова. А потом рисовал карикатуры для «Вечернего Минска», «Мінскай праўды», «Советской Белоруссии». Далее были «Вожык», «Народная газета».

«Карикатурист — профессия отнюдь не массовая: хорошо, если один человек приходится на миллион жителей. Соотношение, в целом, не меняется, даже если это будет Россия, Украина или Эстония», — говорил Попов, который в советское время был одним из самых известных в стране карикатуристов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com