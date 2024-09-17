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Умер карикатурист Олег Попов

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  • 17.09.2024, 18:08
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Умер карикатурист Олег Попов
Олег Попов

Он долгое время работал в журнале «Вожык» и в «Народной газете».

Умер карикатурист Олег Попов. Он долгое время работал в журнале «Вожык» и в «Народной газете». О смерти художника сообщили знакомые в соцсетях.

Олег Попов родился в 1955 году. Он занимался карикатурой 45 лет. Первый его рисунок появился в многотиражной газете «Оптик» завода имени Вавилова. А потом рисовал карикатуры для «Вечернего Минска», «Мінскай праўды», «Советской Белоруссии». Далее были «Вожык», «Народная газета».

«Карикатурист — профессия отнюдь не массовая: хорошо, если один человек приходится на миллион жителей. Соотношение, в целом, не меняется, даже если это будет Россия, Украина или Эстония», — говорил Попов, который в советское время был одним из самых известных в стране карикатуристов.

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