Минчанин лишился 8,5 тысячи рублей после обеда в фастфуде

Минчанин лишился 8,5 тысячи рублей после обеда в фастфуде1
- 17.09.2024, 18:15
- 2,110
Что произошло?
После посещения ресторана быстрого питания в Минске мужчина обнаружил, что С, в котором находилось 8,5 тысячи рублей. Обратившись в милицию, он надеялся найти пропавшее, но не тут-то было.
Милиционеры быстро провели расследование и выяснили, кто забрал кошелек. Им оказался 55-летний индивидуальный предприниматель. Он нашел портмоне, однако решил не возвращать его владельцу. Вместо этого минчанин передал сам кошелек случайному прохожему, а деньги оставил себе, потратив их на алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает, что даже забытые или потерянные вещи продолжают оставаться собственностью владельца и их присвоение считается кражей с соответствующими юридическими последствиями.