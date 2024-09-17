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Минчанин лишился 8,5 тысячи рублей после обеда в фастфуде

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  • 17.09.2024, 18:15
  • 2,110
Минчанин лишился 8,5 тысячи рублей после обеда в фастфуде

Что произошло?

После посещения ресторана быстрого питания в Минске мужчина обнаружил, что С, в котором находилось 8,5 тысячи рублей. Обратившись в милицию, он надеялся найти пропавшее, но не тут-то было.

Милиционеры быстро провели расследование и выяснили, кто забрал кошелек. Им оказался 55-летний индивидуальный предприниматель. Он нашел портмоне, однако решил не возвращать его владельцу. Вместо этого минчанин передал сам кошелек случайному прохожему, а деньги оставил себе, потратив их на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает, что даже забытые или потерянные вещи продолжают оставаться собственностью владельца и их присвоение считается кражей с соответствующими юридическими последствиями.

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