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Арнольд Шварценеггер приехал в Берлин и «остепенился»

  • 17.09.2024, 18:31
Арнольд Шварценеггер приехал в Берлин и «остепенился»
Арнольд Шварценеггер

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии получил в немецкой столице почетную ученую степень.

Экс-губернатору Калифорнии, американскому киноактеру Арнольду Шварценеггеру присудили почетную докторскую степень в Берлине. Во вторник, 17 сентября, частная Высшая школа Hertie School отметила заслуги 77-летней звезды Голливуда в сфере защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты, передает DW.

Как отметила директор Высшей школы Hertie School, основанием для присуждения ученой степени стала его активная деятельность, направленная на защиту окружающей среды и в поддержку инноваций, и то влияние, которое он оказывает на ход дискуссии вокруг изменения климата во всем мире.

Торжественную речь на официальной церемонии присуждения степени произнес вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, cопредседатель партии «зеленых».

Hertie School — это частный университет с госаккредитацией, основанный в 2004 году. Он носит название торговой сети, которая была основана в 1892 году еврейским предпринимателем Херманом Тицем. В настоящий момент школа насчитывает около 800 учащихся. В стенах этого частного университета тема устойчивого развития — одна из главных. В 2021 году здесь открылся Центр компетенций устойчивого развития и осуществляется проект «Устойчивый кампус».

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