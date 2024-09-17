В Беларуси многодетной матери запретили посещение игорных заведений

В Беларуси многодетной матери запретили посещение игорных заведений1
- 17.09.2024, 19:25
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Что она натворила.
По инициативе прокуратуры Хойникского района суд ограничил местную жительницу в посещении игорных заведений, в том числе виртуальных, а также участии в азартных играх на три года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
С такой необычной просьбой обратился к прокурору ее муж. Выяснилось, что женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и получает детское пособие. В общей сложности – около Br1400.
Последние три года многодетная мать играет в азартные игры. Она рассказала, что изначально тратила на свои «пристрастия» где-то Br30 в месяц. Затем стала играть более активно, за сутки могла спустить все деньги, которые получала на детей.
Кроме того, женщина оформляла онлайн-займы на суммы до Br300. Долги чаще всего возвращал муж, который для этого даже продал машину и взял потребительский кредит.
Также любительница азартных игр брала деньги в долг и у свекрови.
Тем самым она ставила свою семью в тяжелое материальное положение. Ведь большая часть пособий уходила на онлайн-игры, возвращение долгов и погашение кредитов.
В беседе с прокурором женщина признала, что злоупотребляет своим «увлечением». Она не возражала против ее ограничения в посещении подобных мест.