В Румынии мужчина поджег здание парламента 17.09.2024, 19:28

Видео.

В Румынии неизвестный мужчина разлил зажигательную смесь и поджег здание парламента изнутри. Эвакуировали 300 человек. Об этом 17 сентября в соцсети Х пишет информационное агентство Румынии Agerpres, публикуя видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел после обеда. Пожар возник в зоне для посетителей, в сувенирном магазине.

Incendiu la Palatul Parlamentului, în zona de acces pentru vizitatori https://t.co/8MpNcMLgIN pic.twitter.com/jrRJ40XEHd — AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024

По информации пожарной службы, огонь охватил площадь около 30 м² и уничтожил текстиль и офисное оборудование.

Огонь уже усмирили, обошлось без пострадавших.

Что побудило мужчину к таким действиям, пока неизвестно. По факту инцидента идет расследование.

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