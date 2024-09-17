В Румынии мужчина поджег здание парламента
- 17.09.2024, 19:28
Видео.
В Румынии неизвестный мужчина разлил зажигательную смесь и поджег здание парламента изнутри. Эвакуировали 300 человек. Об этом 17 сентября в соцсети Х пишет информационное агентство Румынии Agerpres, публикуя видео с камер наблюдения.
Инцидент произошел после обеда. Пожар возник в зоне для посетителей, в сувенирном магазине.
Incendiu la Palatul Parlamentului, în zona de acces pentru vizitatori https://t.co/8MpNcMLgIN pic.twitter.com/jrRJ40XEHd— AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024
По информации пожарной службы, огонь охватил площадь около 30 м² и уничтожил текстиль и офисное оборудование.
Огонь уже усмирили, обошлось без пострадавших.
Что побудило мужчину к таким действиям, пока неизвестно. По факту инцидента идет расследование.