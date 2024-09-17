Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов

Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов1
- 17.09.2024, 19:37
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Турнир стартовал сегодня.
Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/25, которая стартовала 17 сентября, назван «Манчестер Сити». Такие данные приводит статистический центр Football Meets Data.
Там проанализировали все предстоящие матчи группового этапа турнира при помощи суперкомпьютера. Он дал 10 тысяч вариантов исхода соревнований, благодаря которым и выведены процентные шансы всех команд.
Если верить суперкомпьютеру, «Манчестер Сити» выходит в раунд плей-офф с вероятностью 91%, шансы на выход в финал составляют 34%, а победа – 21%.
Вторым претендентом на победу назван самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Им предрекают 11% на очередной успех.
Третьим по котировкам значится миланский «Интер» (9%), в пятерку также попали лондонский «Арсенал» (8%) и леверкузенский «Байер» (6%).
А еще в топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов находятся «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».