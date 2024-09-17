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Европа потребовала от «Газпрома» более $20 млрд за непоставленный газ

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  • 17.09.2024, 20:03
Европа потребовала от «Газпрома» более $20 млрд за непоставленный газ

Не менее 19 компаний подали иски к российской газовой монополии.

Неудачная попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась для «Газпрома» не только рекордными в истории убытками, но и судебными исками на десятки миллиардов долларов.

Не менее 19 компаний из 11 европейских стран подали иски к российской газовой монополии из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 млрд евро, или $20,6 млрд, подсчитал Reuters.

Крупнейший из них — на 13 млрд евро — был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом «Газпрома» в Германии и со-инвестором проекта «Северный поток-2». Компания, которая закупала в России 20 млрд кубометров газа в год, требовала компенсации многомиллиардных убытков от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объеме.

Еще около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE — другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год. Французская Engie подала иск в арбитраж, требуя от «Газпрома» более 300 млн евро. В Австрии, которая продолжает закупать российский газ, обеспечивая им около 90% своего потребления, иск против «Газпрома» подал крупнейший энергоконцерн OMV: его сумма составляет 575,3 млн евро, пишет Reuters.

В Финляндии, где до войны российский газ занимал 90% рынка, иск против «Газпрома» подал концерн Gasum, в Италии — энергогигант Eni, отказавшийся исполнять указ Владимира Путина об оплате поставок «в рублях».

В Польше иск против «Газпрома» на 1,5 млрд евро подала Europol Gaz — компания, управлявшая польским участком трубопровода «Ямал-Европа», который качал газ из Западной Сибири потребителям в Германии. В Чехии претензии «Газпрому» за недопоставленный газ выставили Net4gas и Innogy Energie: первая требует 113 млн евро, вторая — 78 млн. В Швейцарии иски подали газовые трейдеры DXT Commodities и Axpo Solutions: их общая сумма достигает почти 1 млрд евро.

В Нидерландах 275 млн евро от «Газпрома» требует газотранспортный оператор Gasunie Transport Services. Еще один иск за неиспользование зарезервиваронных газовых мощностей подала BBL Company V.O.F. В Словакии с «Газпромом» решили судиться ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika, а в Болгарии — национальный газовый оператор Bulgargaz. Последний требует 400 млн евро за расторжение контракта.

Общая сумма претензий к «Газпрому» превысила его чистую выручку от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от поставок в Европу и Турции, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.

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