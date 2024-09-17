Лукашенко запретил покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж 17.09.2024, 20:16

Но не всем.

Александр Лукашенко 17 сентября подписал указ об обращении цифровых знаков (токенов), сообщила его пресс-служба.

Сообщается, что документ был принят «в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность».

Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей — резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).

«Это будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках», — пояснили в пресс-службе.

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