Лукашенко запретил покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж
- 17.09.2024, 20:16
Но не всем.
Александр Лукашенко 17 сентября подписал указ об обращении цифровых знаков (токенов), сообщила его пресс-служба.
Сообщается, что документ был принят «в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность».
Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей — резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).
«Это будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках», — пояснили в пресс-службе.