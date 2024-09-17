Ночью в Беларусь привезли новую партию ядерного топлива

Ночью в Беларусь привезли новую партию ядерного топлива4
- 17.09.2024, 20:40
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Поезд из РФ сопровождался беспилотниками.
«Сообщество железнодорожников Беларуси» выяснило, что минувшей ночью в Беларусь доставили урановые тепловыделяющие сборки (ТВС) — ядерное топливо для работы АЭС.
Топливо для АЭС было доставлено в Островец из России по железной дороге в ночь с 16 на 17 сентября 2024 года. Состав прибыл на станцию Бобровники около 00:30 17 сентября. Отправителем груза является компания «Росатом».
Маршрут поезда с урановым топливом проходил через Оршу, Колодищи, Шабаны, Помыслище (в объезд Минска), Дегтяревку, Крестовку, Молодечно, Ошмяны и Бобровники.
Железнодорожники отмечают, что топливо перевозили по железнодорожной ветке в объезд Минска, а для охраны движения поезда привлекались военные, сотрудники МВД и КГБ. Также поезд сопровождался беспилотниками.