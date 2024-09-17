«Вы попали к чистокровному украинцу»
- 17.09.2024, 21:05
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Российские оккупанты приняли бойцов «Азова» за своих.
Воины 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины обнаружили группу российских захватчиков в лесу на Луганщине и выдали себя за разведчиков ВС РФ.
В частности азовцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
«Мы чуть вас не застрелили, подумали, что вы — укропы», - сказал один из россиян украинскому бойцу.
А уже через несколько минут украинский военный признался, что «россияне попали к чистокровному украинцу», поэтому наши воины взяли в плен трех российских солдат.
«Руки за голову. Прошу быстро е#лом в пол. Ведите себя хорошо и все будет хорошо», - приказал украинский воин.