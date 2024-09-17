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Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов россиян возле Мариуполя

  • 17.09.2024, 21:26
Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов россиян возле Мариуполя

В результате удара начался пожар.

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что на спутниковых снимках видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя. В частности, один из складов, вероятно, находился в лесу. На опубликованных кадрах видно, что в результате удара по складу россиян начался пожар. Там, возможно, произошла детонация боеприпасов.

По словам очевидцев, один из ударов был нанесен в прошлую пятницу, 13 сентября. А другие в ночь с воскресенья на понедельник.

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