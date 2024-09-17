Помпео о «мирном плане» Вэнса: Не понимает фундаментные интересы Америки 17.09.2024, 21:49

Майк Помпео

По словам бывшего госсекретаря США, смотреть надо на то, что «считают Харрис или Трамп».

Бывший государственный секретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео прокомментировал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии во время 20-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «мирный план» кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса, передает «Новое время».

Комментируя перспективу дебатов с Вэнсом, чей «мирный план» для Украины предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на оккупированных РФ территориях Украины и отказ Украины от вступления в НАТО и в какие-либо другие «союзнические институты», Помпео заявил в интервью, что «такой разговор вполне возможно состоится».

«Общее у нас то, что мы оба выдвинули идею, как этого можно достичь, но никто из нас не будет президентом, ни я, ни он. И поэтому нам придется смотреть на то, что считают президент Харрис или Трамп. Я думаю, Вэнс на самом деле не понимает фундаментальные интересы Америки, поэтому такой разговор должен состояться», — сказал также экс-госсекретарь США.

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