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Семь человек погибли в Польше из-за наводнения

  • 17.09.2024, 22:01
  • 1,064
Семь человек погибли в Польше из-за наводнения

Вчера правительство Польши объявило чрезвычайное положение.

За последние часы в Польше подтвердили гибель еще двух человек из-за наводнения, в целом количество жертв достигло семи. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило агентство PAP.

Отмечается, что в Нижнесилезском воеводстве, в частности в городе Лендек-Здруй, спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле. Вероятно, он не был местным жителем.

Еще одно тело нашли в городе Строне-Шленски того же воеводства, где полиция обнаружила погибшего на берегу реки.

Согласно данным полиции, это уже шестая и седьмая подтвержденные жертвы наводнений, всколыхнувших юго-западную Польшу за последние дни.

17 сентября польское радио RMF сообщило, что в польском городе Левин-Бжеский затопило уже несколько улиц. Местные власти призывают жителей эвакуироваться.

16 сентября правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных ливней и потопов.

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