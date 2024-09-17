Семь человек погибли в Польше из-за наводнения
- 17.09.2024, 22:01
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Вчера правительство Польши объявило чрезвычайное положение.
За последние часы в Польше подтвердили гибель еще двух человек из-за наводнения, в целом количество жертв достигло семи. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило агентство PAP.
Отмечается, что в Нижнесилезском воеводстве, в частности в городе Лендек-Здруй, спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле. Вероятно, он не был местным жителем.
Еще одно тело нашли в городе Строне-Шленски того же воеводства, где полиция обнаружила погибшего на берегу реки.
Согласно данным полиции, это уже шестая и седьмая подтвержденные жертвы наводнений, всколыхнувших юго-западную Польшу за последние дни.
17 сентября польское радио RMF сообщило, что в польском городе Левин-Бжеский затопило уже несколько улиц. Местные власти призывают жителей эвакуироваться.
16 сентября правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных ливней и потопов.