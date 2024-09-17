В Беларуси родственников будут наказывать за ДТП только по заявлению 1 17.09.2024, 22:07

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Внесена поправка в УК.

Во вторник, 17 сентября, был принят в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем в том числе пересматриваются санкции по статьям, связанным с нарушением ПДД. Об этом пишет abw.by.

Внесли изменения в статью 33 УК «Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию».

«Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 317), а также нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317), совершенное близкими лица, пострадавшего от преступления», – в такой редакции теперь изложен пункт 29 данной статьи.

В законопроекте предусмотрено, что, если в аварии при нарушении ПДД пострадали близкие родственники или члены семьи виновника, уголовное дело будет возбуждаться только при наличии заявления от них.

Такая мера поспособствует урегулированию конфликта внутри семьи.

Сейчас, если в ДТП пострадали родственники виновника, уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК возбуждается автоматически.

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