Новый сервис оплаты смартфоном по картам Visa заработал в Беларуси 1 17.09.2024, 22:29

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Рассчитываться можно даже без постоянного доступа к интернету.

В Беларуси запустили платежный сервис Swoo Pay для держателей карточек Visa. Первым в стране это сделал Приорбанк.

С помощью приложения можно оплатить покупки любым Android-смартфоном как внутри страны, так и за границей.

«Этого события ждали многие держатели карточек Visa Приорбанка в Беларуси. Теперь и им стал доступен универсальный Pay-сервис, который поддерживают Android-смартфоны разных брендов, включая устройства Huawei», – подчеркивают в Приорбанке.

Swoo Pay позволяет платить гаджетом в любом торговом объекте, будь то магазин, кафе, ресторан, заправка, аптека или кинотеатр. В общем, везде, где есть терминалы для бесконтактной оплаты.

Сервис работает с помощью бесплатного приложения. В «кошелек» можно добавить как платежные карточки, так и любые карты лояльности. Также есть возможность безопасно оцифровать визитки и документы, например, водительские права.

При расчете смартфоном достаточно запустить приложение и выбрать карточку для оплаты.

А можно еще проще. Если установить Swoo Pay платежным приложением по умолчанию, достаточно просто разблокировать и поднести смартфон к терминалу. Сервис работает даже при отсутствии постоянного доступа в интернет.

Swoo Pay обеспечивает повышенную безопасность и конфиденциальность, он сертифицирован Visa. Данные защищены в соответствии с международным стандартом безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS.

Приложение Swoo Pay можно скачать в Google Play (Play Market) и Huawei AppGallery.

Если приложение уже было установлено, то его следует обновить до последней версии (2.60.17).

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