Разведка Британии: У РФ большие потери на поле боя 4 17.09.2024, 22:20

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И проблемы с их пополнением.

Из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.

Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за вторник, 17 сентября.

По оценкам британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские потери, вероятно, составляют более 610 тысяч убитыми и ранеными.

«Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России непрерывного пополнения передовых сил постоянным потоком новобранцев», – отмечают там.

В разведке Минобороны Британии оценивают, что темпы набора в российскую армию в этом году снизились по сравнению с показателями 2023 года и составляют только по официальным данным Москвы около 1000 человек ежедневно.

«Это привело к тому, что в августе 2024 года Министерство обороны России увеличило подписные бонусы, что является все более дорогой стратегией рекрутинга для России», – говорится в обзоре, где добавляют, что эта статья расходов составляет около 8% федеральных расходов РФ с июня 2023 по июнь 2024 года.

«Тем не менее, увеличение выплат, вероятно, будет способствовать повышению уровня набора до конца года», – заключает британская разведка.

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