В Барановичах продают рецепт легендарных «Лодочек» 18.09.2024, 5:59

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Но есть нюанс.

В Барановичах продают рецепт известных лодочек. Объявление с таким предложением заметил портал bar24.by.

Но дело в том, что покупка рецепта – это дополнение к основной сделке с владельцем. Его цель – продать фуд-трак, оборудованный под торговлю шаурмой, «лодочками» и другой едой.

Владелец просит за прицеп с оборудованием Br22,5 тыс. В фуд-траке есть все необходимое: холодильник, электроплита, микроволновка, фритюрница, духовая печка, чайник, вытяжка, гриль для шаурмы, весы и другое.

В конце объявления указано, что за дополнительную плату продается и сам аппарат для приготовления «лодочек», а вместе с ним – и их рецепт.

За все это можно поторговаться.

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