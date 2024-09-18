Шойгу посетил Иран с необъявленным визитом 18.09.2024, 6:01

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США обеспокоены развитием связей между Россией и Ираном.

Президент Ирана во вторник пообещал своей стране более глубокие связи с Россией для противодействия западным санкциям, сообщили иранские государственные СМИ, на фоне опасений США, что Тегеран поставляет Москве ракеты для удара по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Высший чиновник органов безопасности России Сергей Шойгу прибыл в иранскую столицу через несколько дней после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Россия более двух с половиной лет конфликта с Украиной стремится развивать связи с двумя странами, обе из которых враждебны Соединенным Штатам, отмечает агентство.

«Мое правительство будет серьезно следить за продолжающимся сотрудничеством и мерами по повышению уровня отношений между двумя странами», - цитирует государственное информационное агентство IRNA слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, сказанные секретарю Совета безопасности России Шойгу.

Соединенные Штаты с беспокойством наблюдают за развитием отношений Москвы с Пхеньяном и Тегераном и заявляют, что обе страны поставляют России баллистические ракеты для использования в конфликте на Украине.

Иран отрицает отправку баллистических ракет в Россию. Москва заявила лишь, что Иран является партнером России во всех возможных областях.

Заграничные визиты Шойгу проводятся в решающий момент войны, когда Киев оказывает давление на США и их союзников, пытаясь добиться разрешения на применение западного дальнобойное оружия против целей в глубине российской территории.

Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что если западные страны разрешат Украине применять дальнобойное оружие, то это станет прямым столкновением с Россией, и Москва на это даст ответ.

Иранское информационное агентство Nour, связанное с Высшим советом национальной безопасности Ирана, сообщило, что Шойгу встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадьяном. Сообщений о результатах этой встречи пока не было.

Россия неоднократно заявляла, что близка к подписанию крупного соглашения с Ираном, чтобы закрепить стратегическое партнерство между двумя странами.

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