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Forbes: Российские солдаты на полигоне под Донецком сами стали мишенями для HIMARS

  • 18.09.2024, 7:43
Forbes: Российские солдаты на полигоне под Донецком сами стали мишенями для HIMARS

Оккупанты уже в пятый раз попали в подобную ловушку.

Уже по крайней мере в пятый раз за полгода российские войска собрались на открытом пространстве для учений или смотра в пределах досягаемости HIMARS. И по крайней мере в пятый раз за чуть более чем шесть месяцев украинские батареи обстреляли собравшихся россиян ракетами, начиненными сотнями суббоеприпасов размером с гранату, пишет Forbes.

Последний такой обстрел произошел на этой неделе, предположительно на открытом стрельбище недалеко от Петровского района Донецка на востоке Украины, в 24 км от линии фронта.

На видео последствий атаки запечатлены не менее десятка погибших российских солдат и разбитые транспортные средства, что явно указывает на то, что украинские ракеты (вероятно, управляемые по GPS М30/31, выпущенные с колесных высокомобильных артиллерийских ракетных систем) обрушились на противника во время учений.

Это уже случалось раньше, и в том же районе, отмечает Forbes. Есть участок площадью около 150 квадратных километров в Донецкой области, к югу от Донецка, где сосредоточено большое количество российских войск — и много ленивых российских командиров. Украинские HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по российским полигонам в этом районе, убив около 100 человек.

Еще два украинских ракетных удара за тот же период — по одному на юге и северо-востоке Украины — добавили к числу погибших по меньшей мере еще 150 человек.

То, как украинская армия провернула эти удары, не секрет. Беспилотники снуют везде и всегда, на десятки километров в обоих направлениях вдоль всей линии фронта. И вся оккупированная Россией Украина находится в пределах радиуса действия ракеты М30/31 или радиуса действия ракеты М39, которая запускается украинскими гусеничными пусковыми установками М270.

Как отмечает научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджон, постоянные беспилотники «затрудняют концентрацию сил». А управляемые ракеты делают такую концентрацию потенциально фатальной для задействованных войск.

Конечно, риск обоюдный, отмечает издание, — и российские ракеты время от времени поражали и украинских бойцов. Но Россия потеряла гораздо больше своих солдат, чем Украина. По данным Пентагона, около 728 тысяч российских солдат были убиты, ранены или взяты в плен в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что за первые два года более масштабной войны по февраль 2024 погибла 31 000 украинских солдат — число, которое, несомненно, намного тысяч больше через семь месяцев. Обычно на каждого погибшего солдата приходится четыре раненых, что означает, что общие потери Украины составляли не менее 150 000 человек по состоянию на февраль, а сегодня они приближаются к 200 000.

Однако даже принимая во внимание большую численность населения России — 144 миллиона россиян против 38 миллионов украинцев — экстремальные потери оказывают непропорционально разъедающий эффект на российские вооруженные силы. Кремль мобилизует 30 000 новых солдат в месяц только для того, чтобы заменить потери на поле боя — и ускоряет подготовку этих новобранцев, чтобы быстрее доставить их на фронт.

Дисциплина и компетентность падают. «Российские вооруженные силы в Украине имеют крайне ограниченные возможности для ведения маневренной войны из-за как потери средств мобильности, так и отсутствия подготовки среди штабов и войск», — пояснял Украинский центр оборонных стратегий.

Тот же самый недостаток подготовки помогает объяснить, почему россияне продолжают собираться большими группами в пределах досягаемости смертоносных ракет, а затем от них погибают.

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